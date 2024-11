Nilva Randon reuniu familiares e amigos para comemorar a chegada de seus 90 anos

Para celebrar os bem vindos 90 anos da queridíssima Dona Nilva Therezinha D’Agostini Randon, os filhos dela, David, Roseli, Alexandre, Maurien e Daniel, realizaram uma festividade transbordante de energia, domingo, 3, para reunir os inúmeros parentes da matriarca do clã durante um lauto almoço servido para quatro centenas de personalidades na até então inédita Casa Perlage Giardino, em Farroupilha. Com direito à recepção ao som da harpa de Beatriz Barbieri, décor com flores de Carine Gausmann inspirada na Toscana, os ambientes ganharam fôlego com a poderosa vitalidade da aniversariante que recepcionou, com alegria, um a um dos convivas.