Premiê do Catar discute com delegação do Hamas caminhos para trégua em Gaza

O primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, discutiu neste sábado (28) em Doha com uma delegação do Hamas os caminhos para alcançar um acordo de cessar-fogo em Gaza, onde o movimento palestino está em guerra contra Israel.

Thani, cujo país é um dos mediadores nas negociações indiretas sobre uma trégua em Gaza, recebeu uma delegação do grupo islamista palestino liderada por Jalil Al Hayya, membro do braço político do Hamas, segundo comunicado do Ministério das Relações Exteriores do Catar.

É incomum que o primeiro-ministro do Catar, que também atua como chanceler, se envolva publicamente no processo de mediação. As negociações encontram-se atualmente em ponto morto.

"Durante o encontro, foram examinados os últimos avanços nas negociações sobre um cessar-fogo, bem como os meios para garantir um acordo claro e abrangente que ponha fim à guerra", acrescentou o comunicado.

O primeiro-ministro catariano afirmou no início de dezembro ter percebido "um novo impulso" para essas negociações após a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos.

Catar, Estados Unidos e Egito atuam como mediadores nas negociações para obter uma trégua e a libertação dos reféns que seguem cativos em Gaza, sequestrados pelo Hamas no ataque letal de 7 de outubro de 2023 em território israelense, que desencadeou a guerra.

Hamas e Israel acusaram-se mutuamente de bloquear as últimas negociações realizadas em dezembro em Doha.

Apesar dos intensos esforços diplomáticos, nenhum cessar-fogo foi alcançado desde a trégua de uma semana firmada no final de novembro de 2023, durante a qual reféns foram libertados em troca de prisioneiros palestinos detidos em Israel.