O humor desarma o drama

Nunca levei muito a sério quem se leva a sério demais. É ótimo conviver com gente que ri de si próprio e olha com certa graça para as situações enfrentadas, considerando os inescapáveis eventos dramáticos. Poucas situações realmente devem nos tirar do prumo. Esse olhar leve, ligeiro, precisa ser aplicado nas relações amorosas. Casais que escrutinam cada dito ou gesto estão fadados a passar grande parte da relação colocando na balança qualquer pequeno ato vivenciado. É inegável a importância de falarmos sobre os nossos sentimentos, mas em demasia acaba desfocando o essencial: a convivência, o abraço, a cumplicidade. Colocar uma lupa sobre cada miudeza atrasa a possibilidade de usufruir da companhia, da partilha dos afetos. O melhor remédio sempre será o de relativizar o que nos acontece. Procuro praticar o princípio estoico de ver a realidade do alto e com distanciamento. Num átimo de segundo a gravidade é substituída pela insignificância. A novela mexicana se transforma em um folhetim. É aconselhável essa habilidade quando estamos entre amigos também. Relevar é a palavra mágica , abdicando de ter razão. Deixar passar, eis uma nobre intenção.

Já fui o mais sisudo dos seres humanos. Um chato. Tudo me feria. Excesso de sensibilidade trava a vida. Na juventude era sério e cheio de verdades. Com o tempo, percebi estar me tornando um homem triste e afastando as pessoas de mim. Um bom encontro me fez mudar de perspectiva. O meu mérito foi ter aderido a esse convite. Comecei a ficar parecido com o ser que admirava, ao invés de convertê-lo à minha religião. É uma questão de hábito. Repetir até ser natural. Hoje saio discretamente de cena ao me deparar com alguém propenso a escurecer o dia. Evito emprestar um minuto sequer da existência para quem se compraz em trair o propósito de ser feliz. Ressalve-se: é diferente de ser o que nega o lado sombrio da existência. Só procuro não retroalimentar algo que potencializa as dificuldades inerentes ao processo de estar no mundo, com seus reveses e contentamentos.