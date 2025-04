Jesus para estressados

Um amigo diz estar lendo um livro com o título deste texto. Engraçado, pensei, nem Ele escapou de ser uma referência para os exaustos confessos desses dias. Se bem que não deveria sentir tal espanto. No ano passado, procurando por um shampoo em uma farmácia, deparei-me com algo semelhante. Logo abaixo da marca estava escrito: ideal para cabelos estressados. Bom, pensei, se até eles precisam de tal cuidado, a coisa está pesada mesmo. Considero o mérito de quem se propõe a oferecer uma solução (duvidosa) para esse tipo de problema. Porém, olho com certa incredulidade um processo quase mágico para solucionar algo já instalado até no inconsciente.