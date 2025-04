Falsas notícias

Ao publicar a instigante obra Homo Deus, em 2015, o historiador israelense Yuval Harari advertiu que no futuro (está acontecendo agora) o poder iria se concentrar nas mãos dos detentores de dados. A internet seria o celeiro a expandir o novo capital. Sua previsão foi certeira e passou a ocupar o universo da política e da economia bem antes do imaginado. Hoje, ao comprarmos uma camiseta em uma loja virtual qualquer, por exemplo, entregamos à empresa nossos números de identidade, CPF, telefone. O que será feito a partir daí, só Deus e os bilionários do Vale do Silício poderiam nos explicar. Essa concentração de informações gera bancos de dados e permitem a disseminação entre um enorme contingente. E aí tudo muda. De posse desse tesouro imaterial, será possível espalhar isso para o mundo, no limite da radicalidade. O algoritmo fará o resto. E a maioria prefere seguir o senso comum (desobrigando-se do exaustivo trabalho de análise crítica), optando por crer de maneira cega em quem as propaga. Cabe lembrar o já sabido: recebemos nos celulares notícias com um viés próximo das ideias simpáticas a nós. Começa aqui a famosa e nociva polarização.