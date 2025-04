Uma expressão se tornou largamente conhecida por definir um sentimento característico da nossa época: o medo de ficar de fora. Com a invasão maciça de informações recebidas via internet, ficamos com o vívido pressentimento de estar perdendo algo. Permanecendo uma ou oito horas diante das telas, a impressão é recorrente: estou me alienando, podem me excluir. Sim, o mundo se movimenta bem mais do que, por exemplo, na Idade Média. Passamos a experimentar uma necessidade emocional (quase fisiológica) de saber tudo em tempo real. Uma frase repetida à exaustão nas rodas de conversa é esta: “Você sabia o que aconteceu com...”. Informação passou a ser uma maneira de mostrar fidelidade a um dos princípios geradores de admiração: o da constante atualização. Quais serão os benefícios que isto pode trazer? Agora, é inequívoca a certeza de termos nos tornando ansiosos demais. Podemos nos esforçar muito, porém, sempre restará a forte noção de atraso. O que fazer para minimizar essa sensação nem um pouco agradável?