Desculpe, estou sendo invasivo?

Tenho uma renovada preocupação na vida: a de jamais invadir o espaço de privacidade alheia sem aviso prévio. Se sou convidado a visitar a casa de amigos, procuro me deter o tempo mínimo para usufruir de suas companhias. A elegância se situa no limite entre a convivência íntima com quem queremos bem e a capacidade de saber quando devemos nos despedir. Sempre fui zeloso em relação a isso e me parece ser uma conduta civilizada. É um código específico da nossa época, o de respeitar a intimidade do outro, pois historicamente vivemos sem demarcar essas fronteiras. Lembremos da Grécia antiga, modelo para pensarmos o ideal humano. Para os cidadãos das grandes cidades, a existência acontecia nas Ágoras, locais públicos onde se discutia o que era importante, desde política até filosofia. E se analisarmos o período colonial brasileiro, veremos imagens de casas sem separações por peças em seu interior, como as de hoje. Conclusão: vamos moldando o olhar sobre o mundo com base em determinadas regras ditadas pelo senso coletivo.