O principal assunto da campanha eleitoral em Caxias do Sul

A concessão dos serviços funerários em Caxias do Sul, que ganhou semana passada o prestimoso e valioso empurrão do pedido de instalação de uma CPI especial na Câmara de Vereadores, foi alçada à condição de principal assunto do debate eleitoral. O tema precisa ganhar esclarecimentos, não há nenhuma dúvida sobre esse aspecto e nenhum reparo a ser também ele um debate necessário na campanha. Porém, não sai da pauta eleitoral e da Justiça Eleitoral e está retirando espaço precioso, na reta final do horário político, para debater outros assuntos da cidade.