Justiça Eleitoral determina remoção de vídeo de Scalco e direito de resposta a Adiló na disputa à prefeitura de Caxias

O desdobramento de um episódio de judicialização do edital para licitação do serviço funerário em Caxias do Sul, em ação movida pelo candidato a prefeito Maurício Scalco (PL), tornou-se a ocorrência de maior acirramento na campanha eleitoral à prefeitura caxiense até agora. O edital restou suspenso por decisão liminar da 2ª Vara Especializada em Fazenda Pública, o que motivou vídeo publicado em rede social do candidato Scalco, do qual participaram o próprio Scalco e o deputado federal Mauricio Marcon (Podemos), para informar sobre a suspensão do edital.