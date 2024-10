Justiça Eleitoral de Caxias pediu ajustes no direito de resposta do candidato Adiló

O juiz João Paulo Bernstein, da 169ª Zona Eleitoral de Caxias do Sul, está tendo trabalho. No domingo (29/9), assinou outra decisão. Desta vez, determina ao candidato Adiló Didomenico (PSDB) ajustes no vídeo de direito de resposta obtido em face de depoimentos de três pessoas que precisaram recorrer a serviços funerários em Caxias do Sul devido a falecimentos de familiares, utilizados na propaganda eleitoral do candidato Maurício Scalco (PL). O direito de resposta se deu devido aos custos relatados nos depoimentos, que não conferem com comprovantes de pagamentos apresentados por Adiló.