Quem são os 'adversários preferidos' da eleição para prefeito de Caxias do Sul

Os candidatos à prefeitura de Caxias do Sul Maurício Scalco (PL) e Adiló Didomenico (PSDB) “se acham” a todo momento, no horário eleitoral ou fora dele, e têm protagonizado as principais “refregas” da campanha caxiense. Houve semana passada o episódio de maior acirramento até agora, com a Justiça Eleitoral tendo de intervir em torno de um vídeo veiculado por Scalco e pelo deputado Mauricio Marcon (Podemos).