Os enfrentamentos do debate de sexta entre candidatos à prefeitura de Caxias do Sul e o que eles revelam

O debate de sexta-feira entre os quatro candidatos à prefeitura de Caxias do Sul – Adiló Didomenico (PSDB), Denise Pessôa (PT), Felipe Gremelmaier (MDB) e Maurício Scalco (PL) – teve enfrentamentos importantes. A coluna reuniu quatro deles (abaixo), os principais, que envolveram a disputa por espaço à direita do espectro político, privatização da Codeca, conversão à direita no trânsito do centro da cidade e Plano de Mobilidade.