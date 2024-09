CIC Caxias do Sul critica "medida extrema" do STF de suspensão do X de Elon Musk

A pauta da RA CIC organizada pela CIC Caxias do Sul da última segunda-feira (2/9) não podia ter “timming” melhor. “Timming”, no termo saxônico que invade todos os setores da vida nacional, pode ser entendido como momento certo ou senso de oportunidade. O tema Direito Eleitoral Digital foi abordado pela advogada presidente do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral (Igade), Francieli Campos, no dia em que a 1ª turma do STF (Supremo Tribunal Federal) respaldou por unanimidade – ou 5 votos a zero – a decisão do ministro Alexandre de Moraes por suspender, ou tirar do ar, as contas do X, a rede social de Elon Musk, no Brasil. Não há assunto mais explosivo no cenário político nacional, e a polêmica vem encharcada sob o ponto de vista da politização e da polarização.