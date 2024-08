Prefeitura corre atrás para minorar transtorno do pó no acesso ao bairro Planalto, em Caxias do Sul

Depois de a quarta-feira (31/7) ser dia de impasse a ser resolvido com a concessionária CSG (Caminhos da Serra Gaúcha), em torno da instalação de um conjunto de sinaleiras no acesso a Forqueta, junto à RS-122, em Caxias do Sul, a quinta colocou os transtornos no acesso ao bairro Planalto em evidência. Na Câmara, o assunto voltou ao debate na apreciação de uma moção de apoio ao término das obras, de autoria do vereador Lucas Caregnato (PT) e subscrita por outros 12 vereadores. A moção foi aprovada por unanimidade, em meio a uma forte bateria de críticas ao governo por parte vereadores vinculados a candidaturas de oposição.