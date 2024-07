Dez dias depois, ex-vice Fabris pede cassação da presidente da Câmara de Caxias de novo

Colunista de política e comunidade do Pioneiro, o jornalista tem uma trajetória pelas mais diferentes áreas da redação desde 1989, quando chegou à região. Comentarista da Gaúcha Serra, é também autor do livro Os Meninos do Burgo e Outras Crônicas. Em 2014, o alegretense recebeu o título de cidadão caxiense pela Câmara de Vereadores.