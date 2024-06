São poucas as informações que pingam até agora sobre a implantação de um campus da UFRGS em Caxias do Sul. A universidade não se pronuncia, em tese porque está em um processo de troca de comando. O que de mais relevante se sabe até agora foi repassado pelo Ministério da Educação (MEC) à Agência Brasil, agência pública de notícias. O campus começará com seis cursos, 2,8 mil alunos, 388 servidores e um investimento de R$ 60 milhões em estrutura física: “R$ 50 milhões destinados à construção de laboratórios, salas de aula, biblioteca, administração e ambientação urbanística e R$ 10 milhões para aquisição de equipamentos”, informa a agência. Esse fragmento de informação é interessante: indica que a futura universidade, na visão do MEC, deve ter um espaço físico com identidade própria.