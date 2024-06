A segunda-feira 10 de junho de 2024 foi um dia histórico. O ministro da Educação, Camilo Santana, confirmou em Brasília, às 10h38min, na presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um campus da UFRGS em Caxias do Sul. É uma notícia importante e a ser comemorada pela comunidade regional. Foi o que fizeram em Brasília o deputado estadual Pepe Vargas e a deputada federal Denise Pessôa, ambos do PT, que lideraram a retomada da mobilização por uma universidade federal para a região, no ano passado. O entendimento que está prosperando entre as lideranças da região é de que um campus da UFRGS em Caxias pode ser um embrião para uma universidade federal na Serra Gaúcha, no mesmo formato que há em Santa Maria e Pelotas, por exemplo. A região também está valorizando, neste primeiro momento, a confirmação do campus para Caxias, e o entendimento é de que demais definições não devem entrar em jogo agora.