Está confirmada para as 18h desta segunda-feira (3/6) a prévia do MDB que vai definir o nome do partido para a eleição à prefeitura de Caxias do Sul. São dois postulantes: o vereador Felipe Gremelmaier e o ex-vereador e ex-deputado federal Mauro Pereira. O partido fez uma tentativa de prévia na segunda passada (28/5), mas optou por adiá-la por uma semana para buscar esclarecimento jurídico junto ao diretório estadual sobre a previsão de votos cumulativos para integrantes do diretório municipal que acumulam outras funções partidárias.