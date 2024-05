O que aconteceu na filial da Cobasi do Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre, é emblemático de nosso estágio civilizatório, pois o que poderia ser metáfora ganhou materialidade física: salvaram-se os computadores, levados para o mezanino da loja, ficaram para trás, no pavimento inferior, pequenos roedores, aves e peixes ornamentais. Pagaram com a vida pelo descaso humano a eles, e dentro de uma petshop, lugar onde, se imaginava, mereceriam valorização e cuidado e suas vidas fossem até consideradas sagradas. Sagrado é o comércio.