O futuro do atendimento materno-infantil em Caxias do Sul é certamente o assunto mais premente em se tratando de saúde pública em Caxias do Sul em função dos prazos. O Hospital Pompéia já reiterou o fechamento da ala no final do ano, após extensão de um prazo que inicialmente se encerraria em 2022, mas ainda não está ajustada a transição do atendimento, o que requer outros prestadores para o serviço e sua operacionalização, bem como contratualizações, e essa não é uma operação simples. O assunto, que já estava na pauta devido à proximidade do final do ano e do encerramento do prazo reiterado pelo Pompéia, foi tratado pela CPI da Saúde na segunda-feira (27/10), com depoimento da superintendente do hospital, Lara Sales Vieira que se estendeu por cerca de seis horas.