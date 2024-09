UCS confirma intenção de vender área do Campus 8 para a UFRGS

As tratativas sobre o uso da área do Campus 8 da Universidade de Caxias do Sul (UCS) para a instalação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) na região passam pela venda do local. Este deve ser um dos temas centrais do encontro entre a reitora eleita da UFRGS, Márcia Barbosa, e lideranças da Serra nesta segunda-feira (9).