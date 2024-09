A visita da reitora a Caxias vai clarear o que UFRGS pensa sobre o campus da Serra

A reitora eleita pela UFRGS, Marcia Barbosa, deve estar em Caxias do Sul na próxima segunda-feira (9/9). A agenda havia sido anunciada ainda em agosto pela deputada federal Denise Pessôa (PT). Em junho, o MEC confirmou uma universidade federal para a Serra Gaúcha, e a alternativa inicial anunciada por integrantes do governo federal foi um campus da UFRGS na região. A primeira aproximação da universidade com a comunidade regional deu-se em visita técnica de representante do MEC a Caxias no final de julho, quando o vice-reitor eleito, Pedro Costa, também e sinalizou que a UFRGS deve assumir o campus. Agora quem vem é a reitora eleita.