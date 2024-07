Vice-reitor eleito sinaliza que UFRGS assumirá campus da Serra

Pela primeira vez, desde o anúncio de um campus da UFRGS em Caxias do Sul, a instituição esteve presente na discussão sobre a sua implantação. Na tarde desta segunda-feira (29/7), durante a visita de representantes do Ministério de Educação (MEC) no Campus 8 da Universidade de Caxias do Sul (UCS), oferecido para ser a sede da unidade federal na cidade, o vice-reitor eleito da universidade gaúcha, Pedro de Almeida Costa, sinalizou que, assim que todos os trâmites forem confirmados, a instituição irá assumir a gestão do campus. No entanto, as questões de quais serão os cursos ofertados e quando as atividades irão iniciar ainda seguem sem uma definição.