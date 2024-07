Um espaço com essência educativa. Essa é a descrição que Doris Baldissera, diretora da Área do Conhecimento de Artes e Arquitetura, faz sobre a estrutura que, atualmente, abriga o Campus 8 da Universidade de Caxias do Sul (UCS). Depois de 28 anos de história compartilhada entre prédio e instituição, professores e alunos se prepararam para deixar o local.