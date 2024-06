Reitor da UCS não descarta compartilhamento da estrutura da universidade com a UFRGS em Caxias 

A Universidade de Caxias do Sul (UCS), por meio do reitor Gelson Leonardo Rech, não tem nenhuma contrariedade à implantação da UFRGS na Serra. Mais do que isso, segundo ele, inclusive é desejável que a instituição caxiense participe do debate sobre a instalação, pois além de uma parceria histórica entre as instituições, há um reconhecimento da importância que a abertura do novo campus teria para acesso à educação na região.