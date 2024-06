Caxias do Sul pode ganhar um campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) a partir de 2025, de acordo com informação da colunista Rosane de Oliveira. O anúncio deve ser oficializado na segunda-feira (10) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no lançamento do PAC Universidades. Na Serra, a pedido da reportagem, entidades avaliam se a chegada da instituição contempla a demanda antiga da região sobre uma universidade pública.