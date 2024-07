Que tal aproveitarmos o momento para fazer as coisas do jeito certo?

Em tempos de recuperação da destruição causada pela enchente de maio, o jornalista André Fiedler trouxe uma bela contribuição ao debate. Você pode conferir aqui em GZH a entrevista com Bruno Susin, professor de Engenharia Civil da Universidade de Caxias do Sul (UCS) com atuação na área de geologia aplicada à engenharia. Recomendo a leitura.