Na semana passada, o repórter Pedro Zanrosso fez um interessante trabalho na Gaúcha Serra, GZH e Pioneiro. De segunda a sexta, ele foi cedinho a pontos conflagrados do trânsito de Caxias do Sul e conferiu nestes locais as dificuldades enfrentadas no dia a dia pelos motoristas, especialmente nos horários de pico, além de ouvir o que as pessoas tinham a dizer sobre o tema.