A 4ª Promotoria de Justiça Especializada do Ministério Público do Rio Grande do Sul, órgão que responde pela questão da Infância e Juventude em Caxias do Sul, emitiu na última sexta-feira (16) uma normativa, em caráter de recomendação. O documento trata sobre os procedimentos do município de Caxias em relação à cobrança de cumprimento do calendário de vacinas obrigatórias estabelecidas pelo Ministério da Saúde.