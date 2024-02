As prefeituras de Caxias do Sul, Farroupilha e São Marcos divulgaram, nesta semana, que não estão exigindo a vacina contra a covid-19 para a rematrícula de crianças nas escolas. O assunto gera debate, já que, a partir deste ano, a imunização contra o coronavírus passou a integrar o Calendário Nacional de Vacinação — onde também devem constar as proteções contra, por exemplo, sarampo, caxumba, rubéola, poliomielite, meningite e tétano.