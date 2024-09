Pelas redes sociais Notícia

Suspeito de exploração sexual infantil na internet é preso pela Polícia Civil gaúcha em São Paulo

Ele é morador do norte do país e, conforme a investigação, teria criado contas falsas no Instagram e passado a conversar com meninas de 12 e 13 anos da cidade de Fontoura Xavier, no norte do Estado

19/09/2024 - 09h06min Atualizada em 19/09/2024 - 09h23min