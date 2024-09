Juiz do RS é afastado por suspeita de armazenar pornografia infantil; computadores e HDs foram apreendidos

Um juiz de direito do Rio Grande do Sul é alvo de uma investigação sigilosa por suspeita de armazenamento e compartilhamento de materiais de pornografia infantil. Membros do Ministério Público cumpriram, em agosto, um mandado de busca e apreensão no apartamento do magistrado, na zona sul de Porto Alegre. No local, computadores e HDs foram apreendidos e levados para análise pericial pela equipe de assessoramento técnico do MP. O afastamento do magistrado foi assinado no fim da tarde de quarta-feira (18) pela presidência do Tribunal de Justiça.