Dois homens e uma mulher Notícia

Polícia Civil de SC prende passo-fundenses suspeitos de estelionato e associação criminosa

Investigação durou cerca de 20 dias. Trio teria aplicado o golpe do "bilhete premiado" no Estado catarinense. Segundo a polícia, uma vítima reconheceu os presos, o veículo apreendido e os documentos usados no crime

18/09/2024 - 08h47min