O vice-prefeito de Bom Progresso, o candidato derrotado nas eleições de 2020 e mais três pessoas vão a júri pelo assassinato do filho do prefeito e então secretário da Saúde do município, Jarbas David Heinle. A decisão foi confirmada pela Justiça do Rio Grande do Sul na quarta-feira (20). O crime aconteceu em setembro de 2022.