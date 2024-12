PF realiza operação após conflitos entre indígenas no norte do RS

A Polícia Federal (PF), com apoio da Brigada Militar, realizou operação em Água Santa, Santa Cecília e Passo Fundo na manhã deste sábado (14) para reprimir conflitos entre os indígenas. A ofensiva também tem como foco combater crimes ocorridos na Terra Indígena Carreteiro , em Água Santa.

Operação

Participaram da operação cem policiais federais e 60 bigadianos do Batalhão de Choque da Brigada Militar. O CRPO Planalto. Eles cumprem 27 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão preventiva , expedidos pela 3ª Vara Federal de Passo Fundo.

Conflitos na terra indígena

Somente no mês de setembro, foram registradas duas ocorrências de confrontos no local. Na primeira, dois indígenas foram encaminhados ao Hospital de Tapejara para atendimento médico, feridos por disparo de arma de fogo do grupo rival.