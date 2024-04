Depois de declarar situação de emergência por causa da dengue na quinta-feira (28), o município de Santa Rosa, no noroeste gaúcho, abriu um ponto de atendimento exclusivo à população com dengue. Trata-se de um ambulatório no Abosco, do Hospital Vida e Saúde, que serviu como espaço para atender a pacientes com covid-19 durante a pandemia.