Desde 2011, o Ambulatório dos Primeiros Passos do Prematuro do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) fez mais de 25 mil atendimentos em Passo Fundo — número que equivale a pouco mais de 2 mil atendimentos por ano. O atendimento é referência para 114 municípios do norte gaúcho e oferece atendimento aos recém-nascidos com menos de 32 semanas e peso inferior a 1,5 kg.