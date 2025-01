Em Passo Fundo Notícia

Moradores do bairro Donária reclamam de bueiros entupidos há pelo menos quatro anos

Água da chuva se mistura com esgoto e invade as casas. Depois que a reportagem esteve no local, prefeitura iniciou a manutenção

13/01/2025 - 12h00min Atualizada em 13/01/2025 - 12h22min