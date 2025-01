UPF arrecada livros pra escolas gaúchas afetadas pela enchente

Assim que chegam, as obras passam por uma triagem.

A Universidade de Passo Fundo (UPF) realiza campanha para arrecadar livros que serão doados para escolas atingidas pelas enchentes em maio de 2024 no Rio Grande do Sul.

A iniciativa movimenta professores, funcionários, estudantes e a comunidade para a doação de livros didáticos e literários , além de gibis e mangás , que serão encaminhados às escolas públicas afetadas . As doações já estão acontecendo e os pontos de coleta são a Biblioteca Central e o Centro de Convivência, no Campus I da UPF.

A campanha “Doar livros é começar novas histórias” é da UPF Editora e conta com a parceria da rede de bibliotecas da instituição. Conforme os materiais chegam, equipes da universidade realizam uma triagem para classificar os livros.

De acordo com o professor Adriano Pasqualotti, um dos responsáveis pela campanha, com o retorno das férias nas próximas semanas, as doações devem aumentar. O pedido é para que os livros doados estejam em boas condições para que possam ser utilizados pelas escolas.