A prefeitura de Passo Fundo anunciou nesta quinta-feira (6) o lançamento de um loteamento para 135 residências no bairro Zacchia. O espaço, que recebeu o nome de Novo Zacchia, deve ter duas fases, sendo a primeira com construção das casas, escola de educação infantil com 200 vagas e praça. A segunda fase contempla uma unidade básica de saúde e centro de esporte e lazer.