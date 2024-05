O município de Ijuí, no noroeste gaúcho, registrou 105,4 milímetros de chuva entre as 6h e 12h desta quinta-feira (23), volume que representa 68,9% da chuva esperada para todo o mês de maio, de 146mm. O índice tem como base o levantamento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).