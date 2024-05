A condição de instabilidade prevista para retornar ao Rio Grande do Sul nesta terça-feira (21) e persistir até sexta-feira (24) deve ser o último evento de chuva volumosa do mês de maio. Neste período, alguns municípios podem registrar volumes próximos aos 100 milímetros. Ainda variável, a previsão para os próximos 10 dias também mostra que a temperatura baixa deve continuar afetando todas as regiões do Estado.