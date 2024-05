Estudantes, professores e funcionários do curso de Farmácia da Universidade de Passo Fundo (UPF) trabalham na fabricação de produtos de limpeza para doar às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A ideia é produzir 700 litros de hipoclorito de sódio e detergente de piso, ideais para a utilização em limpeza pesada.