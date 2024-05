Desde o começo de maio, o Centro de Distribuição de Doações de Passo Fundo enviou 387 cargas com donativos às cidades atingidas pelas enchentes no Vale do Taquari e Região Metropolitana do Rio Grande do Sul. O espaço fica no pavilhão da antiga Manitowoc, no bairro Valinhos. Da última segunda (20) até esta sexta-feira (24), foram 39 cargas.