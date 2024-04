Marlene Fátima Correa, 66 anos, moradora do interior de Carazinho, no norte do RS, está desde janeiro sem receber a aposentadoria. O motivo: para o sistema do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ela consta como morta. A certidão de óbito foi registrada em 21 de dezembro de 2023 na cidade de Nova Mutum, no Mato Grosso, a mais de 2 mil quilômetros de distância do município gaúcho.