Fernanda Montenegro luta desde 2022, na Justiça Federal, para receber a sua aposentadoria e a pensão por morte do seu marido, não pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, desde agosto de 2019 o órgão deixou de depositar os benefícios da artista, algo que perdurou até março de 2022.