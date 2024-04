Começará na semana que vem o pagamento antecipado do 13º salário dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de 2024. O depósito da primeira parcela começa na quarta-feira (24) para quem recebe até um salário mínimo. O calendário se inicia em dois de maio para benefícios maiores do que este valor. Já a segunda parcela ficará para a próxima folha de pagamento (Veja as datas detalhadas na tabela no final da coluna). Terão direito pessoas que, em 2024, tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão da Previdência Social.