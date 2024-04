Os 6 mil clientes gaúchos da Unimed Rio seguem sem atendimento desde o final de fevereiro, descumprindo o prazo dado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A transferência para a Unimed do Estado do Rio de Janeiro - Federação Estadual das Cooperativas Médicas (Unimed Ferj) ocorreu no dia 1º de abril e, desde então, eles deveriam ter acesso aos benefícios do plano de saúde. A mensalidade segue sendo cobrada, segundo relatos de leitores à coluna. Vários estão buscando na Justiça decisões que garantam consultas e exames.