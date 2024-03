A transferência de todos os clientes da Unimed Rio, inclusive os gaúchos, para a Unimed do Estado do Rio de Janeiro - Federação Estadual das Cooperativas Médicas (Unimed Ferj) ocorrerá no dia 1º de abril. Ao contrário do que alguns usuários estão sendo informados, isso ocorrerá de uma vez só e não por etapas, informa a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que regula o setor: "Todos os beneficiários que ainda estavam na carteira da Unimed-Rio passarão a ser da Unimed Ferj nesta data, não havendo, portanto, migração gradual."