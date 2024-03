Apesar de ser uma cooperativa do Rio de Janeiro, a Unimed Rio tem 6 mil beneficiários dos seus planos de saúde no Rio Grande do Sul. São parte pequena do total de 485 mil clientes, mas o suficiente para que a coluna esteja recebendo vários relatos de problemas com a suspensão dos atendimentos pelas Unimeds gaúchas. Esses usuários eram da antiga Golden Cross, mas também pessoas que contrataram o plano diretamente com a cooperativa do Rio.